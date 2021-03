C

omo inicio de los actos académicos y culturales para celebrar el 40 aniversario de la fundación de la Unidad Académica de Ciencias Sociales (UACS), la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) invita a la presentación de mi libro Pobreza y florecimiento humano. Una perspectiva radical (PFH), UAZ-Itaca, 2020, 260 pp. El acto será inaugurado por el rector Rubén Ibarra Reyes. Yo daré una conferencia destacando algunas ideas de PFH y habrá cuatro comentarios sobre el mismo a cargo de Jorge Alonso (Ciesas-Occidente); Carlos Arellano-Esparza (UAZ), José Luis Hernández Suárez (director de la UACS-UAZ), y David Moreno (director de Editorial Itaca). El acto será a través de Zoom a las 17 horas del jueves 25 de marzo. Para conectarse a la transmisión por Zoom y hacer preguntas o comentarios escritos, los datos son: Zoom ID: 845 4111 4219; código de acceso: 85753265. El autor del prólogo, Rubén Ibarra Escobedo, responsable de la maestría en ciencias sociales de la UAZ, describe así PFH:

No es un libro menor de Boltvinik, por el contrario, es el más importante de los muchos que ha publicado, porque es un libro de vanguardia teórica. Si bien una parte de su contenido está incluida en su tesis de doctorado Ampliar la mirada , ésta ha permanecido inédita. Además, como Boltvinik señala en su introducción, este libro es menos, pero también es más que su tesis doctoral. Si ésta ampliaba la mirada, este libro amplía la mirada y la proyecta al futuro. Boltvinik busca definir el elemento constitutivo de lo bueno. En el capítulo 1 muestra que las respuestas en la bibliografía no marxista a esta cuestión no resisten la crítica (lo bueno es la utilidad, la opulencia, las capabilities de Amartya Sen). Además de desarrollar una crítica sistemática de lo que él llama la economía política de la pobreza , donde muestra que el utilitarismo fue derrotado, igual que el muy débil enfoque de la opulencia, sistematiza críticas (no refutadas por Sen) de diversos autores al enfoque de las capabilities y los functionings y añade la suya propia. Concluye que en la bibliografía no marxista no hay una buena respuesta a la pregunta por el elemento constitutivo de lo bueno. Se requiere, pues, una nueva y mejor respuesta que Boltvinik empezó a buscar en 2003. El fundamento positivo de su respuesta ( lo bueno es el desarrollo y satisfacción de necesidades y el desarrollo y aplicación de capacidades , es decir, lo que Marx y Márkus llamaron el desarrollo de las fuerzas esenciales humanas) son la antropología filosófica de Marx, tal como ha sido reconstruida y desarrollada por György Márkus, y las mejores concepciones y teorías sobre las necesidades humanas, que Boltvinik aborda en los capítulos 2 y 3. Pero antes de adoptar la antropología filosófica como su fundamento positivo, Boltvinik la pone a prueba, en el capítulo 2, contrastándola con algunas conclusiones centrales de la paleoantropología contemporánea. Según Boltvinik, Marx y Márkus no sólo dan una respuesta iluminadora a la pregunta sobre el elemento constitutivo de lo bueno, también construyen el concepto de esencia humana o ser humano y así Márkus puede sostener que la clave de la comprensión del ser humano se encuentra en aquellos rasgos esenciales de la historia humana real que permiten entender dicha historia como un proceso unitario dotado de una determinada dirección y tendencia evolutiva .