Viernes 19 de marzo de 2021

Nueva York. Chris Smith no pensó inicialmente que el escándalo de sobornos a universidades de 2019 era un buen tema para un documental. Estaba editando Fyre, el exitoso documental de Netflix sobre un fraudulento festival de música, cuando su colaborador Jon Karmen le sugirió abordar otro caso de la vida.

No lo vi para nada , dijo Smith en una entrevista reciente. Pensé que el tema estaba bien cubierto .

Pero como muchos escándalos estadunidenses, había capas más profundas y poco comprendidas en el escándalo mediático de las admisiones universitarias. Todos saben de las mamás famosas –Lori Laughlin y Felicity Huffman– que fueron a la cárcel por usar sobornos para asegurar que sus hijas ingresaran a universidades exclusivas. ¿Pero qué decir de William Rick Singer, el misterioso cerebro de la operación?

“Rick seguía siendo un enigma para mí”, dijo Smith. Y las manipulaciones y detalles propiamente dichos de cómo funcionaba este ardid era algo que yo no entendía .

Así como el fallido festival Fyre fue una ventana al ridículo mundo de los influencers de las redes sociales, el escándalo de sobornos a universidades reveló problemas generalizados en la educación superior. Al cambiar el foco, Operation varsity blues: the college admission scandal, que se estrena el miércoles en Netflix, intenta reorientar el rol protagónico en este drama que ya desembocó en una película de Lifetime.

El documental, al igual que el escándalo, tiene su dosis de Hollywood. Smith combina entrevistas a personas de la vida real con dramatizaciones basadas en transcripciones y grabaciones secretas del Departamento de Justicia. Matthew Modine interpreta a Singer, un ex asesor universitario que creó lo que él llamaba una puerta lateral de ingreso que ayudó a padres ricos a que sus hijos entraran a instituciones como Stanford, Yale y la Universidad del Sur de California, sobornando a entrenadores, haciendo trampa en pruebas de admisión y falsificando las biografías de los estudiantes.

“Felicity Huffman es una colega y conozco a su esposo. Mi hija trabajó un par de temporadas en Shameless. Me sentí mal por ellos”, dice Modine. “Como padre –tengo dos hijos que fueron a la universidad– todos queremos hacer lo mejor por nuestros hijos para ayudarlos a obtener ventaja. Pero no hasta este punto, no hasta el punto de un fraude”.