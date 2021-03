Afp y Ap

Periódico La Jornada

Viernes 19 de marzo de 2021, p. a10

Los Ángeles. El mariscal de los Texanos de Houston, Deshaun Watson, enfrenta demandas de tres mujeres masajistas por conducta inapropiada y agresión sexual. La NFL anunció una investigación en conformidad con las políticas de conducta personal , dijo el portavoz de la Liga, Brian McCarthy.

La más reciente de las acusaciones, que el jugador niega, se reportó ayer por medios estadunidenses. La demanda fue presentada en el tribunal de distrito del condado de Harris (Texas) y acusa a Watson de forzar a una masajista a realizar sexo oral durante un tratamiento en Houston el pasado diciembre.

A lo largo de esta semana fueron interpuestas otras dos demandas que lo señalan por acosar y tocar inapropiadamente a otras dos masajistas.

Watson, una de las figuras al alza de la NFL que está tratando de que los Texanos lo traspasen a otro equipo, se defendió públicamente el martes en las redes sociales, acusando al abogado de la primera denuncia que le pidió llegar a un acuerdo (económico) con seis cifras sin fundamento y lo rechazó.

Todavía no he visto la denuncia, pero sé esto: Nunca he tratado a ninguna mujer con nada que no sea el máximo respeto , sostuvo el jugador.

En Tokio se desató otro escándalo en menos de un mes para los demorados Juegos Olímpicos relacionado con un comentario hacia una mujer que propició la renuncia del director creativo, Hiroshi Sasaki, tras referirse a una conocida celebridad de forma degradante.