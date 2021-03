En charla con La Jornada, el funcionario consideró que hoy se vive la mayor crisis que se haya tenido en el ámbito teatral, por lo que las instituciones culturales no pueden aspirar a tener las soluciones a todos los problemas que hay que enfrentar en este momento .

El funcionario reconoció que no se cuenta con el presupuesto económico necesario para tener presencia y apoyo en todo el país. Sin embargo, hay otros recursos, como ciertas producciones y esquemas de capacitación para compartir. Esa descentralización implica incluir en nuestra estrategia la difusión de los trabajos de los estados. No quiere decir que antes no se haya hecho, sino que ahora se realice con una mayor definición .

Miranda Cano es licenciado en gestión cultural por la Universidad de Guadalajara, creador escénico, iluminador, productor y miembro fundador de la compañía de teatro Telón de Arena. Antes de asumir el cargo de la CNT fue coordinador de auditorios municipales y de actividades culturales en Ciudad Juárez, y director de Desarrollo Cultural de la Secretaría de Cultura del estado de Chihuahua y del Festival Internacional Chihuahua.

Respecto del programa de Teatro Escolar, dijo consideró que se debe tener claridad sobre cuándo van a regresar los chicos y jóvenes a clases, y entonces pensar que puedan asistir al teatro .

Para la Muestra Nacional de Teatro de este año, se tiene previsto que sea presencial o semipresencial. Para los siguientes años se analiza la posibilidad de que se realice en estados donde nunca se ha presentado. Tenemos una lista de unas 10 entidades .

Sin proporcionar cifras, el nuevo titular de la CNT dijo: “Partimos de un recorte de presupuesto respecto del año pasado, pero estamos planteando no reducir ningún programa, si acaso ajustarlos.