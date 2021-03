De la Redacción

Periódico La Jornada

Sábado 13 de marzo de 2021, p. 7

Rob Zombie ha lanzó su disco The KLunar Injection Kool Aid Eclipse Conspiracy vía Nuclear Blast.

Se puede ordenar a través de https://nblast.de/RZ-LunarInjection, mientras el nuevo sencillo, Crow Killer Blues, se puede ver en https://youtu.be/awvd0AGpvuE

Se trata de la séptima producción larga duración de este icono del rock. El video del sencillo muestra a Zombie en imágenes en blanco y negro mientras camina por la nieve, entre cuervos.

The Lunar Injection Kool Aid Eclipse Conspiracy es un disco clásico de Zombie con algunas piezas muy energéticas como The Eternal Struggles of the Howling Man y Get Loose; otras más pesadas, como Shadow Of The Cemetery Man y Shake Your Ass-Smoke Your Grass. Es el primer disco en los últimos cinco años.

A continuación, algo de lo que ha dicho la crítica sobre los sencillos previos al lanzamiento.

Es un imán para los extravagantes y salvajes (Revolver).

Es la mente maestra del shock rock . (Alt Press).

Trueno industrializado (Stereogum).