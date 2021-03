De la Redacción

Periódico La Jornada

Sábado 13 de marzo de 2021, p. 7

Helloween dará a sus fans el regalo más esperado de manera formal. Miles hicieron patente su sentir por la banda: Por favor, manténganse juntos , y lo dejaron claro a Andi Deris, Michael Kiske, Michael Weikath, Kai Hansen, Markus Grosskopf, Sascha Gerstner y Dani Löble, tras la gira Pumpkins United World Tour.

Esto se ha vuelto realidad con la confirmación de un nuevo disco, Helloween, con el que el grupo alemana abrirá un nuevo capítulo en su carrera de 35 años. Su futuro será con tres cantantes. El plan original era que estuvieran juntos sólo para presentaciones en vivo, pero se volvió el nacimiento de un septeto único.

El baterista Dani Löble dice: “Este disco es la coronación del viaje de Pumpkins United. Aún hoy me encuentro fascinado por las diferentes personalidades y facetas de la historia de Helloween. Por ejemplo, las legendarias voces de Michi, Andi y Kai. Disfrutarlos juntos en un solo disco, bajo una misma bandera, es la cúspide de la experiencia Helloween”.

Tal vez por eso no sorprende el prelanzamiento del sencillo Skyfall (disponible el 2 de abril), épica de 12 minutos escrita por Kai Hansen, que tiene esa vibra Keeper tan amada por los fans. Será bien recibido por los fans de cualquier era de la banda.

El disco con que arranca esta nueva era los llevará a recordar momentos cumbre de los 15 trabajos que han editado hasta ahora.

Skyfall comienza con un gran estruendo. El épico track describe el aterrizaje de una criatura extraterrestre y una subsecuente persecución con Kiske, Deris y Hansen enfrascados en un duelo vocal fuera de serie. Cuenta con un video producido por Martin Häusler y es el más elaborado en la historia de la banda, presentado en animación 3D con un toque cinematográfico.

La base de la producción punta de lanza se grabó con los mismos sets de batería y moduladores que usaba el fallecido Ingo Schwichtenberg en el estudio Hme, de Hamburgo, en el cual se grabaron clásicos de la banda como Master Of The Rings, The Time Of The Oath y Better Than Raw.

Todo el trabajo se hizo con equipo análogo y bajo la supervisión del productor y veterano colaborador de la banda, Charlie Bauerfeind, y coproducido por Dennis Ward. Una vez realizado, la mezcla la hizo Ronald Prent (Iron Maiden, Def Leppard, Rammstein) en los estudios Valhalla de Nueva York.