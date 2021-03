Mientras se prepara la gala de los premios a lo mejor de la música estadunidense Leonard Cohen quien ha obtenido varias nominaciones póstumas al premio Grammy desde su muerte en 2016, este año está postulado al Mejor Álbum de Folk por su trabajo Thanks for the Dance, su decimoquinto y último álbum de estudio, que fue dado a conocer en noviembre de 2019.

Los otros nominados en la categoría de Mejor Álbum de Folk son Bonny LIght Horseman (homónimo), Laura Marling (Canción para nuestra hija), The Secret Sisters (Saturn Return) y Gillian Welch & David Rawlings (All the good times).

Cabe mencionar que el músico canadiense ganó un Grammy como artista destacado en el Álbum del Año de Herbie Hancock: River: The Joni Letters en 2007, y ganó el premio a Mejor interpretación de rock por You want it darker en 2017 también de manera póstuma.

Cohen fue honrado con un Lifetime Achievement Award en 2010, y sus Songs of Leonard Cohen fueron incluidas en el Salón de la Fama de los Grammy en 2015.

Ray Charles tiene el récord de más premios Grammy ganados después de morir ganando cinco en 2005, un año después de su muerte.