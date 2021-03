Juan José Olivares

Periódico La Jornada

Jueves 11 de marzo de 2021, p. 8

Isela Vega, quien no se quedará como una leyenda, sino como una hermosa realidad, un espíritu libre, soberano, franco y pleno de bondad, partió anteayer a los 81 años.

Diseñadora de ropa, modelo, actriz, guionista, productora, directora, transgresora, libertaria, Isela Vega, figura en las artes, el activismo sociopolítico y el entretenimiento de nuestro país, forjó una trayectoria de más de 60 años.

En realidad, no hay epítetos suficientes para calificarla. Cualquiera se queda corto, porque ella dejó de ser una figura cultural, para convertirse en un divino bien social. Un personaje admirado en la vida de este país de unas décadas atrás a la actualidad. Claro, con el papel protagónico, en una película de vida en la que sus diálogos se modificarían a su santa voluntad.

Isela no era una persona libre, sino la libertad en persona. Se rebeló contra el conservadurismo, contra la mochez; fue llamada símbolo sexual, y mucha gente consideraba que no tenía moral .

Yo soy artista, no tengo límite. Yo no tengo moral: mi moral es no hacerle daño a nadie; la moral me parece una limitación. Si la tuviera me limitaría en todos mis actos, sobre todo en el trabajo , afirmó alguna vez.

Debut en Estados Unidos

Fue una destacada actriz; de las primeras en interpretar papeles lésbicos y en apoyar a la comunidad LGBT+, la primera latina que posó desnuda para Playboy, en 1974. Ese mismo año hizo su debut en el cine estadunidense con la cinta The Deadly Trackers. Además, se le recuerda mucho por apoyar a Andrés Manuel López Obrador desde la denuncia de fraude electoral, en 2006.

Fue una mujer a quien le gustaba ser vista en el teatro, en el cine, en revistas o en cualquier escenario, ya fuera el que adaptó siendo niña en el camión de redilas de su papá, en su natal Sonora, o en el político, dando su apoyo a la causa más justa y social.

Fue una actriz que, si quería, podía cambiar los diálogos. Le sacaba la vuelta a la cursilería, a la gazmoñería, a la hipocresía hasta donde puedo y trato de que mis parlamentos digan algo, porque me importa que la gente me crea , aseguraba. Y lo hacía fuera del proscenio y del set, como contó en una entrevista con Elena Poniatowska.

Si lo deseaba, podía cuestionar, incluso a Dios. De niña nadie me callaba, me daban de nalgadas y yo seguía discutiendo de religión. A los ocho años decidí que ya no quería ir a misa. Mi mamá era muy mocha, pero mis tías eran aún más mochas y me rociaron con agua bendita... el día que decidí ya no ir a misa fue un escándalo, yo discutía acerca de la existencia de Dios y me callaban a bofetadas .

Insistía en negar que fuera un símbolo sexual, porque ella era la libertad en el sexo, una actitud ante el sexo. Por ejemplo, en las películas que he filmado, y que son bastante malas, pero no por mi culpa, yo como personaje cambio los diálogos, arreglo mi papel, porque me importa que la gente me crea . Y Poniatowska le preguntó: ¿Y cómo te ha respondido el público? . A lo que ella contestó: Mis películas son las más taquilleras, mija .

Tenía el alma desnuda

Mucho se le destacó porque mostraba su cuerpo desnudo, en el tablado en el plató o en la caracterización. No, Isela nunca usó ropa, porque desnuda el alma tenía. Todos le preguntaban que por qué le gustaba andar en cueros (en sus personajes) . Ella contestaba con otra pregunta: Por qué andan vestidos .

Era una persona que nunca calló. Hereje y libertaria, una furia. Cosía ropa –estudió diseño en Estados Unidos–, aunque más bien hilvanaba con los hilos más transparentes, su vida de franqueza y armonía. Era un personaje de verdad.

Isela se va, pero se queda más como un tatuaje y representación de libertad. Todos y todas lamentaron la pérdida. Las instituciones de la cultura en México no se quedaron atrás. No es fácil olvidar seis décadas de amor por el arte, y por lo que consideró ser visto y hablado.