Jueves 11 de marzo de 2021, p. 33

Los esfuerzos de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México para detener al ex dirigente del PRI-DF, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, fallaron, y han puesto en riesgo a las víctimas, periodistas y a mí, que he colaborado activamente en la integración de la investigación , alertó Italy Ciani Sotomayor, ex titular de la Comisión de Justicia Partidista del tricolor.

La autoridad libró hace días la orden de aprehensión en contra de Gutiérrez y cuatro personas más, por trata de personas en las modalidades de explotación sexual agravada, en grado de tentativa, y de publicidad engañosa, así como asociación delictuosa.

La dependencia “aparentemente mantenía una vigilancia a discreción del Rey de la Basura hace meses, y el fin de semana pasado, en un operativo desastroso y desaseado, se les dio a la fuga, o lo dejaron ir”.

Al requerir la colaboración de los procuradores y fiscales del país para el cumplimiento de esa orden, la FGJ evidencia su incapacidad, una vez más, al no generar la ficha roja (alerta internacional a Interpol) para los mismos efectos .

La ex subprocuradora para la atención de delitos cometidos contra la mujer del estado de México, señaló que el congelamiento de las cuentas bancarias del acusado es imprescindible, pero él podría tener todo un esquema operativo para evadir la acción de la justicia sin complicaciones.