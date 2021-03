Rocío González y Alejandro Cruz

Periódico La Jornada

Jueves 11 de marzo de 2021, p. 33

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la capital, afirmó que se investiga si se lanzaron gases durante la manifestación por el Día Internacional de la Mujer y quiénes serían los responsables a partir de las denuncias de las personas que participaron.

Luego de inaugurar formalmente la ampliación de la línea 3 del Metrobús, que corre de Tenayuca a Zapata, reiteró que no vinieron de la policía capitalina, ya que sólo se utilizaron extintores frente al fuego que les prendieron en diferentes momentos.

Les pido a ustedes que revisen otros lugares del mundo donde se usa gas lacrimógeno; ¿qué es lo que ocurre en esas circunstancias? No podrían haber permanecido las personas en el Zócalo de la ciudad, o sea, tiene un impacto el gas lacrimógeno que no se vio en ese lugar.

Señaló que hubo varias personas que reportaron que se lanzaron ciertos gases que no se habían utilizado antes y, en todo caso, se está haciendo la investigación, pero no provinieron de la policía de la Ciudad de México .

Por otra parte, señaló que la orden de aprehensión girada en contra del ex dirigente del PRI, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, significa que nadie escapa de la justicia , en particular los acusados de violencia hacia las mujeres. No porque tengas dinero, no porque tengas un puesto político eso te exime. Aquí la justicia es para todos y para todas .