Esos siguen vigentes y se plantearán en la mesa de diálogo, que no se ha cerrado, por eso nos llamó la atención que hicieran su movilización cuando no había necesidad de afectar a los ciudadanos .

El titular de la Secretaría de Movilidad (Semovi), Andrés Lajous, descartó que se autorice un alza a la tarifa del transporte público concesionado, como exigen los integrantes de la Fuerza Amplia de Transportistas (FAT), pues debemos ser sensibles del impacto a la ciudadanía, no exclusivamente a los transportistas o un grupo de ellos .

▲ En Tlalpan el tránsito estuvo parado por más de cuatro horas. Foto Luis Castillo

Lajous aclaró que “no se trata de sacarlos del sector, sino de apoyarlos, pues varias de las rutas del FAT han recibido bonos de chatarrización y se busca mejorar el servicio sin afectar a terceros”.

A su vez, integrantes de la agrupación señalaron que las autoridades se sentarán a negociar un esquema de bonos para combustibles y la condonación en el pago de derechos, pero aclararon que detrás de su movimiento no hay fines políticos, sino una demanda de sobrevivir y mejorar el servicio, que actualmente es un riesgo, pues con una tarifa de cinco pesos es imposible cambiar unidades , por lo que no cederán en su demanda de incremento hasta no conocer en qué consiste el apoyo.

Esperarán hasta el próximo martes para conocer la propuesta de la Secretaría de Administración y Finanzas sobre el subsidio o condonación, así como el apoyo al transporte colectivo, pero lamentaron que el titular de la Semovi no se dignara a atender su reclamo.