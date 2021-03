De la Redacción

Miércoles 10 de marzo de 2021, p. 11

La senadora Josefina Vázquez Mota reveló que los ex presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón incurrieron en violencia de género en su contra cuando ella buscaba la Presidencia de la República en 2012.

En un foro realizado el lunes en ocasión del Día Internacional de la Mujer, organizado por el PAN de Querétaro, dijo que la agresión de Fox ocurrió en junio de 2012, una noche antes del segundo debate presidencial.

“No habían pasado ni tres días que me había acompañado públicamente en Monterrey para decirme que me iba a acompañar y la noche antes del segundo debate, quienes hemos vivido un debate presidencial sabemos que no era un momento fácil de la campaña, y justamente la noche anterior vi que entró un mail de su parte y me emocioné muchísimo porque yo estaba segura de que me iba a dar ánimo, aliento y me iba a decir: ‘¡Órale, Josefina, échate pa’ delante!’ y cosas así.”

Sin embargo, “lo que leí ahí es que había decidido apoyar a otro candidato… Me parece que eso es algo que se llama violencia de género y que muchas de nosotras jamás nos atreveríamos a hacer, pero con nosotras sí lo hacen”, resaltó durante la sesión de preguntas y respuestas, en la que aludió a la decisión de Fox de respaldar al priísta Enrique Peña Nieto.