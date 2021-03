Antes, Reyes-Varela y Hach ganaron el punto de dobles a los búlgaros Alexandar Lazaron y Gabriel Donev, en sets seguidos de 6-4 y 6-4.

El jugador vallartense, número 382 del mundo, igualmente reconoció a Kuzmanov (268), que estaba pasando por una situación personal muy desagradable, y no me regaló nada , dijo en relación con el esfuerzo emocional que hizo el búlgaro, cuyo padre falleció la noche del viernes, y en solidaridad el equipo anfitrión vistió de luto.

No fue nada fácil, se me escapaba el juego, hubo algún momento en que la mente ya estaba frustrada, pero no me rendí , subrayó López Villaseñor, quien el viernes había ganado su turno en los primeros singles para empatar la serie 1-1, luego de la derrota de Luis Patiño.

Con voz entrecortada, Miguel Gallardo, quien fue nombrado capitán por primera vez, repitió, ahora en pasado, la frase que manifestó desde que llegó a Bulgaria: “Creíamos en la victoria. Sabíamos que no iba a ser fácil, pero hicimos un buen trabajo.

“Jerry nos ha dado una gran enseñanza, nació para jugar Copa Davis. Es un triunfo que tanto nos hace falta al tenis mexicano. ¡Viva México!”