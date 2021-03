Noche de sábado, 15 de Marzo de 1969

Noche bárbara. En una fiesta alguien me pasa una pipa y le doy varias chupadas, casi de inmediato estoy en un mal viaje. Es la primera vez que me sucede con mariguana, recuerdo haberme dicho a mí mismo, le pusieron alguna mierda; pero todos los que estaban a mi alrededor habían fumado de la misma pipa y sin embargo allí estaban, inconscientes, sentados en la penumbra, mirando a las diapositivas a color de Rembrandt a través de un estroboscopio de luz negra, riendo y viajando con las imágenes. Tan sólo luce súper estroboscópico para mí. El tocadiscos toca rock, me siento en un sombrío rincón, todo el cuarto empieza a mecerse con el rock, no sólo a mecerse sino a revolcarse vertiginosamente. Sudo frío, siento las gotas en mi frente helada. La habitación está cerrada por dentro, intento que mi mente siga funcionando, entonces me fragmento por completo. Pierdo el conocimiento dos, acaso tres minutos, entonces regreso, respiro difícilmente, me sacuden y preguntan alarmados, ¿Estoy bien? Digo sí, sí, como si todo fuera normal. Me dan un plato rebosante de espagueti y un vaso con agua. No puedo sostenerlos en mis manos, los pongo sobre una mesa, así no los tiraré, un tipo junto a mí dice; Olvidó respirar, a veces pasa, ya está bien. Todos vuelven con Rembrandt y el rock, la mayoría drogados e inconscientes, pero no estoy bien, estoy temblando y cubierto con una transpiración glacial, me siento en la penumbra, intento permanecer consciente, trato de no fragmentarme de nuevo. Calculo si puedo salir del cuarto por aire fresco, temo que si me levanto me desmayaré en el camino. Los Rembrandts pulsan en la oscuridad. ¿Qué sucede? Alguien sube el volumen de la música, quién es alguien, comienzo a sentirme enfermo del estómago y comienzo a sudar de nuevo. Sé que voy a vomitar; pero dónde, debo salir ya, de algún modo salgo, no sé cómo, busco la salida entre los cuerpos esparcidos en el suelo; restos de una orgía vivencial, bloquean la salida. Me encamino al patio, sigo y salgo por la puerta que da a la calle. En cuanto llego a la pared de mármol vomito violentamente, puaf, puaf, puaf, puaf, inclinado contra un muro de piedra, frágil bajo la densa oscuridad…