Sostuvo que se advierte una situación de invisibilidad de las personas mayores en la que el acto de acudir a ejercer su voto no se traduce en el desarrollo de acciones que permitan mejorar su autonomía, fortalecer su independencia y sus capacidades e incidir en los procesos de toma de decisiones, no se está reflejando en un mejoramiento de sus condiciones de vida .

En el texto, disponible en la biblioteca electrónica del IECM, se plantean propuestas para incrementar y fortalecer la participación política y pública de ese grupo de población a partir del cambio de una perspectiva de vulnerabilidad, asistencialismo, pasividad y tutelaje por el de personas adultas como sujetos de derechos reconocidos en normas e instrumentos jurídicos internacionales.

Caso Tabe

Por otra parte, el IECM determinó que no tiene competencia para atraer la denuncia que presentó Laura Alejandra Álvarez Soto por presunta violencia política a partir de los señalamientos en su contra por el desvío de recursos de la alcaldía Benito Juárez para favorecer a su cónyuge, el diputado local del PAN y precandidato a alcalde en Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe Echartea.

La Comisión Permanente de Asociaciones Políticas, en sesión urgente, resolvió que no existe una afectación a sus derechos político-electorales por tratarse de una ex servidora pública cuyo encargo no emanó de una elección por voto popular y no participa actualmente en el proceso electoral.