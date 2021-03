Elba Mónica Bravo

Periódico La Jornada

Sábado 6 de marzo de 2021, p. 24

Al presidir la ceremonia de entrega de ascensos a mil 571 mujeres de la Secretaría de Seguridad Ciudadana local y previo a la movilización de agrupaciones por el Día Internacional de la Mujer el próximo lunes, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, refrendó que el abuso policial no va con nosotros ni va con la policía de la Ciudad de México .

Sin dar nombres o mencionar grupos, la mandataria advirtió que en las diferentes movilizaciones en las que hay violencia y en las que algunos participantes utilizan objetos peligrosos contra las agentes, lo que están buscando en el fondo es denostar a la policía .

Acompañada por el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Omar García Harfuch, y de la jefa del Agrupamiento Femenil Atenea, Itzania Otero, Sheinbaum insistió en que la policía no está para reprimir al pueblo, no estamos para resolver los problemas sociales golpeando a la ciudadanía, no estamos para atender un conflicto social con la fuerza, se tiene que hacer con el diálogo, se tiene que resolver atendiendo las causas de lo que provoca una movilización social .

Recordó que durante mucho tiempo en la capital, los granaderos se convirtieron en un cuerpo que reprimía a la gente, que utilizaba el tolete, la fuerza para poder resolver problemas , por lo que defendió en que ahora la fuerza no debe anteponerse al diálogo y por encima de la gobernabilidad.