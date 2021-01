Ap y Afp

Lunes 4 de enero de 2021

Londres. Ni siquiera frente a un Manchester City diezmado por el coronavirus, Frank Lampard pudo impedir que Chelsea sufriera su cuarta derrota en los últimos seis partidos. Con un rotundo 3-1, el City puso en evidencia al equipo del magnate ruso Roman Abramovich, famoso por su impaciencia.

Ilkay Gündogan al minuto 18; Phil Foden, al 21, y Kevin De Bruyne, al 34, anotaron en un periodo de 16 minutos en el Stamford Bridge para que el City ascendiera al quinto lugar en la tabla de posiciones con 29 unidades, pese a que los contagios de coronavirus han mermado al plantel. Por el conjunto local, Callum Hudson-Odoi marcó el de la honra (90+2).

Teníamos un plan, intentamos funcionar de cierta manera y funcionó, los jugadores estuvieron fantásticos , celebró el técnico del City, Pep Guardiola, tras el partido de la fecha 17.