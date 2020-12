Ana Mónica Rodríguez y Juan Ibarra

Periódico La Jornada

Martes 29 de diciembre de 2020, p. 4

Músicos de distintas generaciones, géneros y nacionalidades expresaron su admiración y pesar por el deceso de Armando Manzanero y lo recordaron en medios de comunicación y redes sociales.

Conmocionada, la actriz y cantante Susana Zabaleta en sus redes y en Radio Fórmula destacó: Me quedé con las ganas, mi querido Maestro Manzanero, de volver a recorrer juntos esos lugares maravillosos, de reír a carcajadas, de comer hasta no poder más y luego arrepentirnos en mitad del concierto. Extrañaré seguir escuchando sus historias, de conocer la inspiración de cada una de sus canciones o al menos el recuerdo que usted lleva de ellas .

Agregó: Siempre extrañaré cantar juntos y desbocarnos en el escenario, en ese único lugar donde no teníamos límites. Me quedé con las ganas de hablar y hablar del amor, de nuestros amores, que fueron tantos. ¿Sabe una cosa, Maestro? La música sin usted ya no será lo mismo porque el amor ha perdido hoy su más grande inspiración. Buen viaje, ya nos volveremos a encontrar, se lo aseguro .

Tania Libertad, amiga del cantautor, expresó: La amistad surgió desde mis inicios, porque yo le abría los conciertos en Lima, a comienzos de los 70; yo, con mi guitarra, salía a cantar tres o cuatro temas y él después presentaba su espectáculo. En esa época no imaginé que iba a acabar viviendo en México y desarrollando una amistad con él. Varias veces dijo que yo era de sus pocas amigas en las que podía confiar del medio artístico. Podría escribir un libro de todas las anécdotas con él .

Dr. Shenka, vocalista de Panteón Rococó, publicó: La cultura mexicana está de luto. Se fue uno de los más grandes de la canción de nuestro país. Descansa en paz, Maestro Manzanero .

En tanto, Alejandra Frausto Guerrero, titular de la Secretaría de Cultura federal, lamentó la pérdida del compositor y productor y dio el pésame a familiares y amigos. Lamento mucho la pérdida del Maestro Armando Manzanero, uno de los más grandes compositores de México. Sus canciones son parte definitiva de la educación sentimental de los mexicanos. Generoso y sonriente, siempre comprometido con la cultura. Mis condolencias a sus familiares y amigos. La música está de luto .

Enfatizó: “El Maestro se merece los mayores honores. A través de Canal 22, Radio Educación, la Fonoteca y Contigo en la distancia haremos un homenaje, cuando podamos volver a reunirnos. Sin duda, será en el Palacio de Bellas Artes para celebrar su obra”.

Lucina Jiménez López, directora general del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, aseguró que México pierde a un gran compositor. Vivirá en la memoria colectiva, será recordado como un artista sensible y comprometido con el impulso de la música mexicana, la trova yucateca y la presencia de la música mexicana en la escuela pública .

En tanto, el mensaje difundido en redes sociales del gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, refiere: Lamento profundamente el sensible fallecimiento del Maestro Armando Manzanero. Gracias por dejarnos un legado musical que puso en alto el nombre de Yucatán en México y en el mundo. A toda su familia y amigos, pronta resignación .

También lo recordó la cantante Lisset, a quien el compositor produjo su segundo disco y con quien interpretó el tema homónimo de la telenovela Nada personal en la década de los 90. Trasciende y deja una huella imborrable no sólo en mí, en el mundo entero. Fue clave en mi carrera y en mi vida; vivimos tantas alegrías, anécdotas, giras, grabaciones, tanto, que ahora te conviertes en mi ángel, en esa luz que iluminó desde el principio mi carrera y se quedará encendida para la eternidad .

Adorar de manera bella

La muerte del compositor también fue lamentada fuera de las fronteras mexicanas. La española Ana Torroja agradeció su legado. Gracias por esas composiciones que tocan el alma. Gracias por permitirme adentrar en su tan respetado mundo. Gracias por siempre Maestro Armando Manzanero . Mientras Alejandro Sanz escribió: Anoche nos dejó #ArmandoManzanero. Nos enseñaste a adorar de la manera más bella. Gracias por tu vida, amigo, y por tu música. Descansa en paz, no te olvidaremos .

El italiano Eros Ramazzotti habló del fallecimiento como una pérdida no sólo de México. En febrero de 2018 tuve el honor y el placer de participar en el concierto por el 80 aniversario del Maestro Armando Manzanero. El Estado mexicano le otorgó una de las siete maravillas del mundo, la pirámide de Chichén Itzá. Hoy todos nosotros y el pueblo mexicano estamos perdiendo a un gran hombre y un compositor único .