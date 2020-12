▲ Pese a la pandemia, la fiesta de contagios de Covid-19 en la capital del país no para. Cientos de personas acuden cada día a la Central de Abasto a adquirir los suministros para su reventa o consumo doméstico, donde se observa a algunas no usar cubrebocas o portarlo de collar, no obstante las aglomeraciones en los pasillos. Foto Cuartoscuro