Adrián Morales Domínguez

Especial para La Jornada

Periódico La Jornada

Sábado 26 de diciembre de 2020, p. 7

“¡Esto es, en efecto, la vida misma! / Se volvió repentinamente para mirar a su bien amada… / Estaba muerta”, escribió Edgar Allan Poe en El retrato oval, en 1842.

Cuanto más se habla, menos quieren decir las palabras. Vivir su vida es un retrato aflictivo, esperanzador y completamente devastador del que no se puede sino cuestionar la esencia efímera de lo que es vivir. En 12 secuencias, se nos presenta la situación precaria en que se encuentra Nana (Anna Karina) quien, con la ilusión y el deseo de convertirse en actriz en París, decide abandonar a Paul, su pareja sentimental. Eventualmente, entre una serie de dificultades, comienza a ejercer la prostitución donde la felicidad lo es todo menos alegre.

¿Qué hace especial a una persona? En una primera mirada donde las apariencias no son nada comparadas con la grandeza de las palabras, Jean-Luc Godard nos muestra a una Nana rodeada completamente de incertidumbres e inseguridades. Para ella, la vida no es estacionaria, es algo que se tiene que atrapar, no es un medio, sino un fin. Rompe con Paul con la esperanza de poder atraparla, de no dejarla ir nunca. Sin dinero, consigue trabajo en una tienda de discos, pero con una paga miserable, eventualmente es incapaz de pagar su alquiler. En esta difícil situación conoce a Raoul (Sady Rebbot), quien la incitará a ejercer la prostitución, ese trabajo que comienza cuando se encienden las luces de la ciudad, donde rondan sin esperanza las muchachas de la calle.