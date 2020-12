Nuestro Sol es más un gigante apacible. Es más vieja y no tan activa como las estrellas más jóvenes y más pequeñas. La Tierra también tiene un fuerte campo magnético que desvía sus vientos dañinos , señaló Allison Youngblood, astrónoma de la Universidad de Colorado y coautora del estudio.

El estudio, que se publica en la revista Nature Astronomy, es un esfuerzo conjunto entre investigadores de las universidades Northwestern, de Colorado y de Chicago, así como del Instituto de Tecnología de Massachusetts y la NASA Nexus for Exoplanet System Science (NExSS).

Hemos descubierto que las erupciones estelares podrían no excluir la existencia de vida. En algunos casos, la quema no erosiona todo el ozono atmosférico. La vida en la superficie aún podría tener posibilidades de luchar , agregó Daniel Horton, profesor asistente de ciencias terrestres y planetarias en la Facultad de Artes y Ciencias Weinberg de la Northwestern y autor principal del trabajo.

Comparamos la química atmosférica de los planetas que experimentan llamaradas frecuentes con los que no las viven y, a largo plazo, es muy diferente. Los centelleos continuos en realidad impulsan la composición atmosférica de un planeta a un nuevo equilibrio químico , explicó en un comunicado Howard Chen, candidato al doctorado en el Grupo de Investigación del Cambio Climático de la Northwestern, futuro investigador de la NASA y primer autor del estudio.

Madrid. Aunque violentas e impredecibles, las llamaradas estelares emitidas por la estrella anfitriona de un planeta no necesariamente evitan que se forme vida.

Desafortunadamente, la mayoría de los exoplanetas con potencial de habitables no tienen tanta suerte. Para que los planetas puedan albergar vida deben estar lo suficientemente cerca de una estrella para que el agua no se congele, pero no tanto como para que se evapore.

Estudiamos los planetas que orbitan dentro de las zonas habitables de las estrellas enanas M y K, las más comunes del universo. Hallamos que son más estrechas porque son más pequeñas y menos poderosas que las similares a nuestro Sol. Por otro lado, se cree que esos cuerpos analizados tienen una actividad de destellos más frecuentes que nuestro Sol y en sus planetas bloqueados por mareas es poco probable que haya campos magnéticos que ayuden a desviar sus vientos , indicó Horton.

Chen y Horton realizaron antes un estudio de los promedios climáticos a largo plazo de los sistemas estelares enanos M. Sin embargo, las llamaradas ocurren en escalas de tiempo de horas o días. Aunque estas breves escalas de tiempo pueden ser difíciles de simular, incorporar los efectos de las erupciones es importante para formar una imagen más completa de las atmósferas de exoplanetas. Los investigadores lograron esto incorporando datos de destellos del Estudio de satélites de exoplanetas en tránsito, de la NASA, lanzado en 2018, en sus simulaciones de modelos.

Si hay vida en estos exoplanetas enanos M y K, trabajos anteriores plantean la hipótesis de que las erupciones estelares podrían facilitar su detección. Por ejemplo, las llamaradas estelares pueden aumentar la abundancia de gases indicadores de vida (como dióxido de nitrógeno, óxido nitroso y ácido nítrico) de niveles imperceptibles a detectables.

“Los fenómenos meteorológicos espaciales suelen verse como un detrimento de la habitabilidad –precisó Chen–. Pero nuestro estudio muestra cuantitativamente que algo de clima espacial en realidad puede ayudarnos a detectar firmas de gases importantes que podrían significar procesos biológicos.”

En el estudio han participado investigadores de una amplia gama de antecedentes y experiencia, incluidos expertos en el clima y los exoplanetas, astrónomos, teóricos y observadores.