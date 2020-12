Y qué tal el ambulantaje , reprocha molesta una empresaria; impera la incertidumbre entre los empleados

Rocío González Alvarado y Josefina Quintero Morales

Con terrazas vacías, mesas y sillas replegadas lucieron ayer los restaurantes capitalinos ante el cierre parcial de sus actividades que obligó el retorno al semáforo epidemiológico en rojo.

En víspera de Navidad y Año Nuevo, como en Semana Santa, volvieron los anuncios sólo tenemos servicio para llevar , que se repetía en pizarrones, mantas u hojitas de papel en las entradas de cada establecimiento, cuyos accesos fueron tapados con mesas o cintas.

En Polanco, la Zona Rosa, Roma, Condesa, Coapa y el centro de Coyoacán, donde hace unos días la actividad comercial había comenzado a repuntar, al igual que la pandemia, el bullicio se apagó y era desolador el panorama.

El desánimo priva entre los encargados de los negocios y los trabajadores, cuyo futuro es incierto. En la Zona Rosa varios locales cerraron y otros están por hacerlo, como ocurrirá en una taquería ubicada sobre Génova. Ya nos dijeron que abrimos hasta el 10 de enero, pero quién sabe, la vez pasada nos dijeron que se cerraba tres meses y se siguieron , contó un mesero.

A unas cuadras, la dueña de otro se quejó de que a pesar de adoptar todas las medidas sanitarias los hayan vuelto a cerrar. Y qué tal el ambulantaje allá afuera, sin restricción alguna. No me haga hablar, porque no va a gustar lo que tengo que decir, mejor me apuro a ver cómo entro a las aplicaciones para el servicio a domicilio .

En la Hipódromo y la Roma el escenario no es distinto. En algunos casos, como sucedió en un restaurante de alitas, se redujo el personal al mínimo. Esto nos afecta a todos, aquí ya empezamos a hacer descansos obligatorios y nos vamos a ir rolando , comentó uno de los trabajadores, mientras entregaba los pedidos en una mesita afuera del negocio.

El centro de Coyoacán amaneció acordonado y los restaurantes que se habían extendido a las aceras apilaron muebles; su oferta, sólo comida para llevar, mientras en los jardines la gente deambulaba en busca de sitios abiertos.

Las plazas comerciales bajaron las cortinas y también llegaron clientes que intentaron ingresar. En la zona de Coapa, Galerías no abrió y el bazar Pericoapa también colocó candados; sin embargo, los locatarios sacaron su mercancía y se instalaron sobre Canal de Miramontes y calzada de Hueso sin restricción alguna.

De acuerdo con la disposición, los que no cumplan las restricciones serán suspendidos 15 días. El viernes por la noche se clausuraron nueve negocios en las alcaldías Álvaro Obregón, Benito Juárez y Cuauhtémoc por vender bebidas alcohólicas fuera del horario.