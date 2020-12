Después de dos películas, queda claro que Jenkins y DC Comics tienen un concepto diferente para Mujer Maravilla como franquicia. Igual que su predecesora, Wonder Woman 1984 es vivaz, decidida y felizmente nada presuntuosa. En ambas cintas la heroína no tiene la enorme carga de construir o salvar al mundo, al menos Gadot se ve demasiado majestuosa como para parecer abrumada.

Final prolongado

Jenkins comienza la película con un recuerdo a la vida de Diana como amazona en una competencia atlética en la isla de Themyscira, donde aprende el valor de la verdad desde niña. Ningún héroe verdadero nace de las mentiras , le dice Antiope (Robin Wright).

La gema también transforma a otra persona: Barbara Minerva, una arqueóloga tímida interpretada por Kristen Wiig. Incómoda en tacones y en general con todo, dice que le gustaría ser más como Diana cuando sostiene la piedra, lo que desata una metamorfosis que crea otra enemiga para la Mujer Maravilla.

Al igual que en Wonder Woman, Jenkins desaprovechó algunas oportunidades. La primera película, a pesar de desarrollarse en 1918 durante la Primera Guerra Mundial, no tuvo una interacción real con el movimiento por los derechos de las mujeres que surgió en esa época, una fuente de inspiración para Marston. Del mismo modo, Wonder Woman 1984 –más enfocada en la década de la codicia es buena y sus resonancias contemporáneas– no se detiene mucho a interrogar la disparidad de género de los 80. Al igual que la anterior, Wonder Woman 1984 se ve consumida por su, ciertamente, buen antagonista. La película se hace un poco lenta en el tercer acto, en una desordenada pelea en la Casa Blanca, y tiene un final bastante prolongado.

Las ambiciones de Wonder Woman 1984 podrían estar fuera de su alcance, pero pocas veces se siente predestinada o predecible, una rareza en el género.

Mientras sus personajes descubren sus poderes y se transforman en monstruos, la cinta continúa cambiando su forma, agrandándose cada vez más. La habilidad de Jenkins para el cine pop es ágil y coherente. La interpretación de Pascal, más dulce que siniestra, es brillantemente exagerada.

Wonder Woman 1984 cerrará un año carente de superhéroes con un plan de estreno que le dio un vuelco total a la industria cinematográfica.