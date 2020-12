Juan Carlos G. Partida

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 16 de diciembre de 2020, p. 26

Guadalajara, Jal., Daniel Espinosa Licón (impulsado por el gobernador Enrique Alfaro Ramírez) fue electo ayer por unanimidad presidente del Poder Judicial de Jalisco para el periodo 2021-2022. Su único oponente, el magistrado Luis Enrique Villanueva Gómez, se retiró de la contienda horas antes de las votaciones.

La mayoría de las nueve vacantes de magistrados en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) se repartieron entre los aspirantes propuestos por Movimiento Ciudadano (MC) y sus aliados del Partido Acción Nacional (PAN).

El director del Observatorio de Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara, Luis Octavio Cotero Bernal, señaló que existe disgusto en la comunidad jurídica estatal por la injerencia de Alfaro, quien perjudicó a mucha gente con larga trayectoria .

Espinosa Licón fue nombrado magistrado del STJE en la pasada legislatura gracias al impulso de los diputados de MC, partido cuyo líder de facto es Alfaro, luego de tres décadas de carrera judicial en las que nunca tuvo un puesto de ese nivel.