Basado en esas experiencias, a la orden de la corona británica creó el método de Escultismo para muchachos (1908), muy eficaz y, hay que reconocerlo, no exento de encanto. Inspirado en las dificultades de la vida silvestre, en las prácticas de los pueblos indígenas de Norteamérica (a los que sin duda hubiera combatido) y en las narraciones del gran Rudyard Kipling, otro colonialista de la hora, con sus manuales creó un método lúdico y disciplinario muy exitoso. Los lobatos (de seis a 12 años) jugaban a ser Mowgli, y todo el sistema giraba en torno a las historias y personajes del bellísimo Libro de la selva; los scouts propiamente dichos (de 13 a 17 años) de manera indirecta se basaban en las aventuras de Kim, un chico reclutado por el servicio secreto inglés en India. Los mayores de 18, el Clan, debían ganar su tótem en una prueba de sobrevivencia inspirada en los ritos de paso pieles rojas y zulúes. Una buena ensalada.

La imaginación contemporánea está mejor preparada para lidiar con estos temas; incluso está ávida, necesita tener de qué indignarse. Durante largo tiempo de esto no se hablaba, era impensable, y si algo salía de control, se le echaba tierra inmediatamente.

sta es la historia de una excepción. O de cómo el escultismo practicado por el movimiento scout (militarista, vertical, conservador, patriarcal y con frecuencia mojigato) pudo ser en ocasiones liberador, como para quien esto escribe. Hoy está en el candelero el escándalo mayúsculo de los Boy Scouts of America, la institución escultista más grande, poderosa y célebre del mundo. Ésta debió declararse en quiebra ante la exponencial acumulación de denuncias por abuso sexual cometido por centenares de jefes y guías contra miles de niños y jóvenes varones durante décadas. Penultimátum de este diario (11/12/20) resume bien el punto.

No en balde interesó también a Hitler, quien plagió y adaptó el método para las juventudes hitlerianas, al principio con beneplácito de Baden Powell, antes de prohibir a los scouts por cobijar antinazis . El gobierno estadunidense lo estableció como programa nacional, con rango altísimo, hasta formar parte del american way of life (ver Moonrise Kingdom de Wes Anderson, 2012); por ello su caída actual es tan estrepitosa. Los revolucionarios soviéticos crearían sus propios exploradores acorde con el pensamiento marxista. De ahí que prendieran tras las revoluciones anticoloniales en Cuba y Nicaragua, donde tales grupos infantiles y juveniles tuvieron una influencia creativa y solidaria. En la Ciudad de México, los comunistas establecieron su propia versión de niños exploradores. Alguno se haría guerrillero.