Taurineo no se encuentra en ningún diccionario y menos en los de tauromaquia, tan respetuosos de las apariencias y de no cuestionar la fiesta de sus amores ni con el pétalo de un adjetivo. Además de que rima con cachondeo y con manoseo, taurineo es un vocablo rico en significados ya que no solo indica acción y efecto, sino relación o pertenencia con lo taurino aunque en sentido despectivo.

México busca un torero , reza la desafortunada frase con que el monopolio taurino, léase TauroPlaza México y Espectáculos Taurinos de México (Etmsa), pretende descubrir algunos nuevos valores que en un futuro próximo sacudan la amodorrada fiesta de los toros, gracias precisamente al taurineo. Ahora, la frase ¿quiere decir que de los toreros encontrados no se hace uno?, ¿o que los diestros que figuran carecen de la suficiente capacidad de convocatoria para que el espectáculo sea negocio?, ¿o que con figuras-cuña y toros de la ilusión no se cumplen las expectativas del gran público, desconocedor pero sensible? A saber, pero a los buenos toreros de México no hay que buscarlos, hay que aprovecharlos, siempre y cuando la nefasta cofradía de élites se convenza de ello.