Y

de pronto, ¡el odio!

Sí, el, odio, la desesperación de hacia el alguacilillo. Aquel alguacilillo –nunca era el mismo– que me visitaba siempre y me decía en el patio de cuadrillas: ‘De parte de la autoridad, que no se olvide usted, que no puede echar pie a tierra’.

“–Vámonos, Ruy, vámonos que no puedo más –le suplicaba entonces a mi querido maestro.

“Mas surgían las buenas palabras de los amigos: ‘Tengamos paciencia’, me repetía Marcial.

“Y don Ignacio Vázquez se apresuraba a escribirme: ‘Llega a mis oídos que hablas de irte a América si no te dejan torear a pie. Quiero repetirte lo que tantas veces te he dicho: eso es un disparate.

‘Tus rabietas, porque no te conceden tan pronto como esperabas, no pueden hacerte perder el buen sentido.’

“Y Cayetana me ponía un P.S. en su carta: ‘Rezaré para que te dejen torear a pie’. Y yo me daba por vencida… Tenía tan buenos amigos.

“Para distraerme, iba con ellos al campo y toreaba a pie… a pie… a pie. Cayetana, en cambio, ansiaba por torear a caballo.

“Con el permiso que un día logramos de su padre, pasó a ir conmigo al campo, y montando a Maravilla saboreó la suerte de banderillear a caballo… Nuestra amistad floreció en esos días.”

***

“Un día, estando muy triste y desolada, apareció en mi vida la figura notable del general Varela, dueño y señor de dos laureadas.

‘Si quiere torear a pie en Ceuta –le dijo a Marcial–, yo se lo permito.

Se firmó un contrato y cogimos el primer avión.

***

“Aquella visita que hicimos a Marruecos fue, del principio al fin, un cuento de Las mil y una noches”.

“Entramos en Tetuán, en el coche del general, después de los toros. Era una noche de luna. Aquí y allí se veían callecitas estrechas cubiertas de parras, que de íntimas parecían más pasillos entre cuartos amigos. Siluetas raras aisladas o formando grupos, se juntaban en los umbrales de las puertas.

“En una esquina hervía una olla. Junto a ella sentábase en el suelo, rodeado de hierbas raras, un hombre de grandes barbas y tremendo y sucio turbante. Los reflejos de las llamas le daban un aspecto extrañísimo. Pasaron dos mujeres, cual fantasmas. Las telas ondulantes disfrazaban la delicadeza de sus rostros y andares.