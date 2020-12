D

espués de cinco meses, la calle de Aldama vuelve a estar sin la algarabía sabatina producida por locatarios y visitantes al Tianguis del Chopo, pues el mercado roquero no se instala hoy. Con esta acción los choperos refrendan su disposición de solidarizarse con las medidas sanitarias implantadas por la alcaldía Cuauhtémoc como estrategia para combatir la propagación de contagios en la zona de las colonias Guerrero y Buenavista. En una reunión con Héctor Vázquez, director de Vía Pública y Cristian Pacheco, de Tianguis y Concentraciones, la representación del Chopo dio otra muestra de la disposición de sus agremiados, al unirse a la alerta epidemiológica y a la concientización para prevenir contagios. Como se recordará, el tianguis estuvo inactivo del 4 de abril al 11 de julio, y ahora le entra a la medida preventiva implantada por el crecimiento de contagios, consistente en que un día a la semana no haya instalación de tianguis y comercio ambulante en general. Y aunque el Chopo es un mercado semanal, la propuesta de no ponerse a vender fue aceptada por los representantes del tradicional tianguis cultural. Sólo resta esperar la contención de contagios para que no se prolongue esta medida, para que el Chopo reaparezca el 19 de diciembre. Es oportuno mencionar que durante la reunión con los funcionarios de la alcaldía se concertó otra plática para solucionar el problema de los vendedores ajenos a la organización del Tianguis del Chopo que han invadido la zona. La situación es cada vez más grave, tanto, que puede darse una confrontación.