Agrega: “Todos tenemos el deseo de regresar a un mundo, si no igual, por lo menos similar al anterior del Covid, por supuesto, adaptados a la nueva realidad, con las medidas de protección vigentes, pero todo comienza con el deseo, la voluntad y querer encontrar juntos una solución. El mundo necesita arte y música. Sin la cultura, el mundo se iría secando como una fruta sin agua… esto no puede pasar, no vamos a dejar que suceda. Pienso románticamente que la música y el arte contribuirán a salvarnos. Los artistas nos morimos de ganas de volver a salir a dar conciertos y tener contacto con la gente. Esto es vital, ya que la sensación de dar un concierto virtual ante una cámara y presenciado ante una pantalla resulta muy frío. No hay interacción ni ruido, es una sensación muy diferente a la real. Entonces tenemos que encontrar una manera de volver a donde estábamos, pero no dejo la esperanza optimista; de lo contrario, nos consumimos. No queremos eso”.

Reflections está en todas las plataformas de música virtual.