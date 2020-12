De la redacción

Después de tres años y de haber ganado la Copa Mx Femenil, Eva Espejo dejó el banquillo de Pachuca para asumir la dirección deportiva del plantel femenil, mientras la española María Antonia Is Piñera tomará la dirección técnica, siendo la primera entrenadora extranjera en la Liga Mx. Asimismo, Eva se convertirá en la tercera directora deportiva de un equipo en esta liga, luego de que llegaran a ese puesto Nelly Simón, con Chivas, y Jessica Castañeda, con el plantel de Mazatlán, tras la mudanza de Morelia. “Magia pura en la bella airosa, bienvenida Toña Is”, publicó el club. María Antonia Is Piñera jugó en el Real Oviedo y con la selección de su país; además, dirigió al conjunto Sub 17 del plantel de España, con la que ganó la Eurocopa y el Mundial. También fue nominada al premio The Best como la mejor estratega de 2019. Espejo mantuvo en los primeros puestos a Pachuca en los torneos anteriores, aunque en la última temporada culminó en el octavo lugar.