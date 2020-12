The Beatles lanzó la composición de Lennon Strawberry fields forever en 1966. Sus admiradores se reunieron para poner flores y fotos en una sección del Central Park llamada así por el éxito de la canción y arreglada por Ono en su honor.

Ringo Starr, el otro sobreviviente de The Beatles, dijo: “Le pido a todas las estaciones de radio de música del mundo que toquen Strawberry fields forever. Paz y amor”.

Nueva York. La esposa de John Lennon, su hijo, sus antiguos compañeros en la banda The Beatles y sus seguidores rindieron homenaje el martes a uno de los cantautores más venerados del mundo, 40 años después de que fue asesinado en Nueva York.

Ono pidió la paz y la reforma de la ley de armas. La muerte de un ser querido es una experiencia desoladora , dijo en un tuit. “Después de 40 años, Sean, Julian y yo todavía lo extrañamos. ‘Imagina a toda la gente viviendo en paz”’, añadió, citando una línea de la canción de Lennon Imagine.

Ono tuiteó la fotografía que tomó de los anteojos salpicados de sangre de Lennon, con el mensaje: Más de un millón 436 mil personas han sido asesinadas por armas de fuego en Estados Unidos desde que le dispararon y asesinaron a John Lennon el 8 de diciembre de 1980 .

Julian, el hijo de Lennon con su primera esposa Cynthia, publicó una foto de su padre con las palabras As time goes by (según pasa el tiempo), que su medio hermano Sean Ono Lennon apreció.