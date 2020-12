Europa Press

Periódico La Jornada

Miércoles 9 de diciembre de 2020, p. 6

Madrid. La saga de El padrino se cerró en 1990 con el estreno de su última entrega. Pese a la negativa acogida de la tercera película, Francis Ford Coppola no descarta rodar una nueva trilogía.

“Puede que haya un Padrino IV, V y VI. No soy dueño de El padrino”, afirmó el realizador en una entrevista con The New York Times. Como señaló, los derechos pertenecen a Paramount Pictures.