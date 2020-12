Reuters, Afp y Ap

Periódico La Jornada

Martes 8 de diciembre de 2020, p. 15

Washington. Las farmacéuticas Pfizer Inc y Moderna Inc rechazaron ayer la invitación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para asistir a una cumbre de vacunas en la Casa Blanca, al tiempo que se informó que el gobierno declinó en verano comprar dosis adicionales de un biológico.

La administración de Trump se negó cuando Pfizer ofreció a finales del verano vender al gobierno dosis adicionales de su vacuna contra el Covid-19, informó ayer el diario The New York Times. Ahora, es posible que la compañía no pueda proporcionar más de su medicamento a Estados Unidos antes de junio próximo debido a sus compromisos con otros países, indicaron fuentes.

En julio, el gobierno adquirió 100 millones de dosis de la inyección de Pfizer y su socio alemán, BioNTech, que al ser un tratamiento de dos dosis permitirá inocular a 50 millones de estadunidenses. Se espera que la nación reciba 40 millones de dosis para finales de diciembre.

Trump firmará hoy un decreto para asegurar que el acceso prioritario a las vacunas adquiridas por el gobierno se conceda a los estadunidenses, indicó Reuters.

La llamada cumbre de vacunas se realizará antes de que la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) revise las candidatas a vacunas de Moderna y Pfizer-BioNTech, que declinaron participar en el encuentro.

Reuters informó que Pfizer y Moderna declinaron la invitación a ese encuentro, pero no precisó por qué.

Funcionarios de la industria familiarizados con los planes de la cumbre interpretan la reunión como una oportunidad para que la Casa Blanca presione a la FDA a emitir rápidamente autorizaciones que permitan el uso de emergencia de las dos candidatas, informó el sitio Stat News la semana pasada.

La tasa de muertes por la pandemia en Estados Unidos es impactante y la brutal realidad es que los índices de contagios de la enfermedad son tan elevados que los abrazos en este periodo navideño no son recomendables, señaló Mike Ryan, jefe de emergencias de la Organización Mundial de Salud.

Ryan consideró que proporcionar a la población buena información acerca de la vacunación sería más efectivo que hacer la inmunización obligatoria.