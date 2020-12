Vigente , lo expresado por Lennon en 1971

H

ace 40 años, John Lennon fue baleado en la ciudad de Nueva York, llevándose con él todo un pedazo de historia musical. En diciembre de 1970, ocho meses después de la separación del cuarteto, concedió una entrevista a la revista Rolling Stone.

El mítico músico inglés estaba en un periodo de reconciliación consigo mismo y con el medio que lo rodeaba. Había negado todo, incluyendo a The Beatles, solamente creía en Yoko y en sí mismo. The dream is over (El sueño ha terminado) expresó en la canción God, contenida en su primer álbum como solista.

En 1971, Tariq Alí y Robin Blackburn tuvieron con Lennon y Yoko Ono una larga y premonitoria conversación, que durante años ha pasado muy inadvertida. Fue publicada de manera original en la revista Counterpunch.

La Jornada Semanal la incluyó en su número 941, por primera vez en español. Es una conversación que se aleja un tanto del plano musical para visualizar a un John intelectual y político.

A la pregunta final hecha por Tariq Alí, que puede ser extensiva a todos los pueblos del mundo: ¿Cómo piensas que podamos destruir el sistema capitalista aquí en Gran Bretaña, John?

Pienso que la única forma es que quienes trabajan entiendan bien la posición tan realmente infeliz en que se encuentran, que puedan romper el sueño que los rodea. Muchos piensan que viven en un maravilloso país donde el logro máximo es tener automóviles y teles, y no piensan que hay algo más en la vida. Están dispuestos a dejar que los patrones los manejen, y a que la escuela joda a sus hijos.

Esto lo expresó John Lennon hace 49 años. A cuatro décadas de su muerte es más vigente y actual que siempre.

Arturo García Alcocer

Exige frenar saqueo al trabajador con las Afore

En la mañanera de ayer, el Presidente declaró que las Afore provocan que los trabajadores tengan una pensión de menos de 50 por ciento de su salario, y por ello es necesario que la Cámara de Diputados apruebe la iniciativa de reforma presentada.

A los pensionados nos preocupa en gran manera que el Presidente sea engañado por los neoliberales con esa iniciativa, pues tenemos todas las bases para demostrar que la existencia de las Afore provoca, por un lado, el empobrecimiento de los mexicanos y, por otro, el enriquecimiento de los banqueros.

Sólo pedimos al Presidente que frente al pueblo nos permita en una mañanera exponer las bases actuariales para que con su intervención las presentemos ante la Cámara de Diputados, sin otro interés que evitar el saqueo que se practica a los fondos de ahorro de los trabajadores desde 1977.

Llamamos a todos los jubilados y pensionados del país a preparar para enero de 2021 una gran asamblea unitaria, con el fin de resolver este enorme problema. Nos ponemos a sus órdenes en [email protected] celular 55-1014-7053