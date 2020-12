Marlene Santos Alejo

Martes 8 de diciembre de 2020, p. a14

No soy xenófobo, pero no me gustaría un campeón de la Liga Mx con tantos extranjeros, ¡no puedes jugar con ocho o nueve foráneos, son demasiados! , exclama Mario Trejo, quien como directivo hizo bicampeón a los Pumas de la UNAM. No obstante, reconoce que el León ha sido el mejor equipo del futbol mexicano, pero reprueba la composición de su plantel titular.

Un día después de la hazaña de haberse levantado de un adverso 4-0 y de eliminar al Cruz Azul, los auriazules realizaron un entrenamiento ligero en sus instalaciones de Cantera. Los Panzas Verdes, a su vez, alistan armas en la ciudad de León, donde el veterano Ignacio Nacho González recordó en redes sociales sus 11 años en el club. Esta será mi última semana y como siempre entregaré todo por el equipo que hoy es mi casa , escribió.

La Liga Mx dio a conocer los horarios de la final inédita que disputarán León y Pumas. La ida será el jueves 10 de diciembre a las 21 horas en el estadio Olímpico México 68 y la vuelta, el domingo 13 en el Nou Camp a las 20:30 horas.