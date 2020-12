“… la pintura puede considerarse como ese despliegue de imágenes colocado fuera del tiempo en el que se halla encerrada una suerte de la historia de la humanidad que nos entrega la verdad de lo humano.”

Juan García Ponce

S

u padre fue profesor de dibujo, por lo que de inmediato tuvo noción de líneas, proporciones y composición, y se familiarizó con los materiales de trabajo para el trazo. Nacido en Málaga, pero establecido en Barcelona, ingresó a la escuela La Lonja, donde muy pronto destacó con talento inusual. A los 19 años se fue a París; era el camino para impactar al arte mundial con la firma de un genio: Picasso.

El genio con guitarra

Pablo Picasso siguió a Cézanne en la ideología de la forma. La forma contra la descomposición fragmentaria que generó el impresionismo y continuó el fauvismo con el color. Picasso elevó la forma y después reorganizaría sus elementos. Son muchas las fases que componen su obra, seccionada por periodos (el azul, el rosa y el negro), series (como su relaboración de Las meninas de Velázquez), o de vanguardia con el cubismo y su paso por el surrealismo. Abarcó muchos conceptos del arte, como pintura, grabado, dibujo o collage (su obra Guitarra –1912– fue, de hecho, la precursora del collage, el concepto del arte-objeto y de buena parte del arte por venir). Picasso dejó una obra inmensa con miles de piezas; se habla de que produjo unas ¡16 mil!

El Guernica

El 26 de abril de 1937, la insurgencia franquista utilizó aeronaves alemanas de la Legión Cóndor para bombardear a la población vasca de Guernica (Guernika, en euskera, la lengua regional) en medio de la guerra civil española. Era el pueblo más antiguo de los vascos. El acto se convirtió en el tema que Picasso aún no definía para el encargo que el gobierno republicano español le había encomendado. Se trataba de hacer una obra monumental que formaría parte del Pabellón Español en la gran Exposición Universal de París. Sin avance en concepto para esa entrega, Picasso vio las noticias del bombardeo. Bocetó con seguridad y prisa. Cuando se lanzó a hacer la pintura, sólo necesitó de los meses de mayo y junio para culminar El Guernica. Monumental físicamente (3.49 por 7.77 metros), y gigante conceptual e intelectualmente, el mural aún es considerado un golpe artístico para mostrar los horrores y la gran barbarie de la guerra. Los grises producen gran dramatismo, que el artista volvería a usar en Masacre en Corea (con un fusilamiento que remite al célebre cuadro de Goya El 3 de mayo en Madrid), de 1951, o en La casa Charnel (El osario), que representa el Holocausto judío, en 1945. La tercera parte de los habitantes del pequeño poblado de Guernica perdieron la vida. Algunos expertos afirman que esos grises y negros buscaban perpetuar los matices en blanco y negro que la prensa mostró al mundo con el horror del bombardeo. Quizás es sencillamente la progresión cromática de sus trabajos previos en el aguafuerte, de donde saldría gran parte de su obra y temática posteriores.

Personajes y contenido

El Guernica, como muchas de las principales obras de Picasso, no tiene carácter unívoco de lectura, sino que es rica en subtextos y aleaciones temáticas. Segmentemos la obra. ¿Qué hay en El Guernica? En principio, hay cuatro mujeres: una con quinqué, una que huye, otra dando un alarido en una ventana y, la más fuerte de las imágenes del conjunto, una mujer gritando hacia lo alto con su hijo muerto en brazos, maternidad desgarrada, presenta los pechos desnudos hacia el infante. Algunos han querido ver (ciertamente la imagen es muy similar) el traslado pictórico de un fotograma de El acorazado Potemkin (Serguei Eisenstein, 1926), donde también una mujer sostiene a su hijo muerto durante un ataque militar. Mientras, la fémina en la ventana se ve desesperada en un edificio en llamas viendo hacia arriba, referencia de que el fuego proviene del cielo. La que sostiene el candil parece traer una luz, quizá de esperanza, quizá contemplando con impotencia la atrocidad. La que huye muestra miedo, pero no está herida; tal vez pueda escapar, pero no hay fuga posible para el dolor de la madre, su hijo es el alma de su vida y también el futuro del pueblo.

Muchos de esa generación no crecieron para hacer destino del país español. Curiosamente, en los bocetos originales de estudio, el artista había incluido a una quinta mujer muerta en el suelo, pero la suprimió en la ejecución de la obra.

El soldado desmembrado por el suelo es el resultado de la milicia que pierde la batalla. También hay una paloma muerta, interesante, porque los apuntes históricos indican que el bombardeo llegó en una jornada propia de mercado, lo que expuso más a la población y sus animales domésticos y de venta. Esto dirige la atención a una figura definitiva en el cuadro: el caballo. De acuerdo con algunos estudios, puede ser una yegua. La figura femenina de la República; la yegua, entonces, es España. La patria herida que pisotea al soldado caído. Para los restos del guerrero armado, no hay lágrima, ni clamor de victoria. Es el combatiente caído que todavía sostiene una espada fragmentada sobre la que hay una flor, quizá, la esperanza de que no todo esté perdido tras esa masacre y su propia muerte.