Muy buena noticia, un triunfo de la ciudadanía para esta capital, es que tras dos años de trabajo, el 23 de noviembre fue al fin promulgada la Ley de Espacios Culturales Independientes (ECI) de la Ciudad de México, la cual da respaldo normativo e institucional a los espacios autónomos culturales en su administración y funcionamiento. Esto es importante porque muchos espacios que dan cabida a la difusión de diversas manifestaciones artísticas, al no contar antes con una entidad legal para ellos, eran incluidos en el mismo rubro de bares y centros nocturnos por vender alimentos y alcohol, por lo que se les pedían mordidas, sufrían acoso de autoridades corruptas, eran saboteados por negocios de la zona y no contaban con las garantías y respaldo que merecen los espacios culturales.

Como Ruta Sonora consignó a fines de 2019 (https://bit.ly/39FOxB6), la configuración de la ley satisface a sus beneficiarios gracias a que reunió a 120 especialistas (académicos, artistas, gestores de foros) que conocen las problemáticas y necesidades del rubro. Dato crucial es que, amén de que generan importantes vínculos comunitarios, aunque sean reconocidos y regulados por el gobierno local, no dejarán de ser autónomos. Detalles sobre la ley e información sobre el proceso de registro y revocación, si usted cuenta con un ECI: https://bit.ly/2JOphxB

Liam Gallagher, Warpaint

Sábado 5. 1. Lindsey Buckingham, artífice de los años más brillantes del combo británico Fleetwood Mac, profuso en complejos arreglos y elegantes melodías, intrigante autor como solista, ofrecerá un show íntimo en línea desde Los Ángeles, 19:30 horas (CDMX), 15 dólares, acá: https://arcivr.live/store/athome . 2. El ex cantante de Oasis, Liam Gallagher, dará el show virtual Down by the River Thames, música a bordo de un navío, sólo para México, 19 horas (CDMX), $400 por Ticketmaster (https://bit.ly/2Vzchi9).

Domingo 6. Magníficas en vivo, las chicas de Warpaint, angelina banda que combina una rara mezcla de dream-pop con indie-rock y pizcas de electrónica, en show en línea para México, 19 horas, $325 en Ticketmaster (https://bit.ly/33IVi1f).

