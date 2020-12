Periódico La Jornada

Viernes 4 de diciembre de 2020, p. 35

El ex presidente Evo Morales fue recibido como héroe ayer en La Paz, poco más de un año después del golpe que lo obligó a dimitir. Estoy muy agradecido por el recibimiento de alteños y paceños. Gracias a la unidad del pueblo he retornado a Bolivia , tuiteó el ex gobernante, quien pronunció un breve discurso ante sus seguidores para luego dirigirse a una reunión con el presidente Luis Arce, como parte de una gira en su condición de líder del MAS.