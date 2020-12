Juan Ibarra

Cuando el director de cine José Gerardo terminó de leer Regina: 2 de octubre no se olvida, supo que quería hacer una adaptación cinematográfica de la historia de Antonio Velasco Piña, que narra, desde una perspectiva espiritual y mágica, uno los momentos más violentos de la historia mexicana del siglo pasado.

Supe de inmediato que era imperativo producirlo, porque tenía muchas ganas de hacer sentir a la gente lo que yo sentí cuando lo leí, nada más que ahora en mi lenguaje, que es el audiovisual y el contar historias a través de las imágenes , indicó el realizador en entrevista.

Desde entonces pasaron 10 años. Aquella historia que tocó profundas fibras emocionales en José Gerardo estaba comprometida con otro cineasta. El director tuvo que esperar y seguir insistiendo, hasta que finalmente, en 2018, los derechos quedaron libres.

El realizador considera que dicha trama puede ayudarlo a hacer un cine mexicano distinto. Creo que ya estamos saturados de un cine que no nos hace mucho bien y que no está bien producido, no está bien dirigido, no está bien actuado, no aporta nada al mundo, no hace ni de México ni del mundo un lugar mejor , criticó.

De acuerdo con el cineasta, distribuidores y cadenas de cine están más preocupados por ganar dinero rápido que por aportar filmes que valgan la pena. También reprochó que la cinematografía nacional se tarda 10 años en adoptar nuevas tendencias y cuando algo funciona es difícil sacarlo de ahí. La comedia romántica, el nuevo cine mexicano, lleva 20 años, ya no es nuevo .

José Gerardo estima que el relato sobre Regina, una joven que regresa del Tíbet a México para cumplir con la misión de provocar el despertar espiritual del país, es una historia memorable, que tiene que ser contada en un país en el que hace mucha falta una historia como ésta. El personaje de Regina y lo que hizo en el movimiento del 68, y su mensaje, era algo tan trascendente como lo es ahora .

Adaptación

A diferencia de la novela de Velasco Piña, la película no ocurrirá durante el siglo pasado, sino en el presente. Él, el escritor y su equipo decidieron hacer dicho cambio debido a que querían que el relato se sintiera cercano, además de evitar que sea catalogado con la etiqueta de película histórica.