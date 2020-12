L

uto y duelo se deslizan a lo largo y ancho del mundo, en especial en México. Un vivir vertiginoso, acicateado por la prisa de la vida cibernética, sin tiempo para la elaboración de las situaciones traumáticas. Se agolpan en la memoria las imágenes de muertos y más muertos que confrontan nuestra propia indefensión y, más que realidad, parecen crueles ficciones que desbordan el aparato síquico.

¿Qué relación habrá entre los homicidios dolosos del mes pasado y el Covid?

Emmanuel Levinas, en su libro Dios, la muerte y el tiempo, nos da cierta luz para reflexionar sobre el ambiente de muerte en que estamos inmersos.

La vida humana no es ocultar, es un vestir . Lo que es al mismo tiempo un desnudar que es relacionarse la muerte es la separación irremediable, la muerte es descomposición, es la no respuesta.

La muerte de alguien no es a pesar de lo que parezca a primera vista una factualidad empírica; no se agota en esta aparición.