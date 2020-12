Ericka Montaño Garfias

Jueves 3 de diciembre de 2020, p. 4

Ya no podemos ver las cosas en blanco y negro, todo lo que ocurre en el país, en el mundo y con los seres humanos es mucho más complicado, reflexiona la escritora y ensayista Sara Sefchovich, quien retoma uno de sus personajes icónicos, Beatriz, que creó en Demasiado amor, y regresa en su nueva novela, Demasiado odio.

En la vida real han pasado 30 años entre ambos libros. En la ficción, han pasado cinco lustros. En el primero, Beatriz conoció al amor de su vida e hizo un trato con su hermana para crear una nueva vida en Italia. En el segundo es otra historia de amor, un amor diferente, otro contexto social, y tiene que rehacer de cierta manera la relación con su hermana.

Ahora Beatriz vive en un país y un mundo donde la violencia es normal, donde los personajes no se cuestionan si la vida antes era mejor, simplemente viven lo que les toca: ya la violencia en México, los atentados en Boston o el incendio en Notre Dame.

Realmente quise recoger lo que está pasando, expresa la socióloga en entrevista. La literatura no puede ni quiere zafarse de lo que pasa. En el fondo de tu alma, esto es lo que tienes para decirle al mundo y con el fin de tener la esperanza de que sirva de algo; confío en los lectores para moverles el piso, para que pase algo y que en cada vuelta de página se sorprendan .

Sí hay momentos pesimistas en esta nueva novela, publicada por Océano, “pero también otros en que dices: ‘tiene sentido la vida porque uno conoce gente, ama a personas, conoce lugares’. Quizá no son iguales a los que Beatriz conoció hace un cuarto de siglo, las historias de amor y los afectos no pueden ser como eran antes en el otro México, la relación con los jóvenes no puede ser la misma. Todo ese cambio no es pesimista, no lo vería como muchos acerca de un deterioro. ¿Deterioro respecto de qué? ¿De lo que uno vivió? Probablemente sí, pero para la gente que vive hoy esa es la normalidad. Me asustan muchas cosas de esa nueva normalidad y no me refiero a la de la pandemia, sino en general a la manera en que vivimos en el mundo, pero me doy cuenta de que eso es así y que la gente se adapta.