Desafortunadamente, incluso después de tener tres negativos la pasada semana, ayer me desperté con algunos síntomas y di positivo. Me he puesto en aislamiento durante 10 días , añadió el campeón.

▲ El piloto británico no podrá igualar el récord de 13 victorias en una temporada que poseen Schumacher y Vettel. Foto Afp

Grosjean, quien será remplazado por el brasileño Pietro Fitipaldi –nieto del doble campeón mundial Emerson Fitipaldi–, está a punto de terminar su última temporada en la Fórmula 1.

El francés espera despedirse en Abu Dabi, aunque señaló que requerirá ayuda sicológica para lidiar con los recuerdos del impacto.

Habrá algo de trabajo sicológico que hacer, porque realmente vi venir a la muerte. Cuando ves esas imágenes, de las que ni siquiera Hollywood es capaz de hacer , dijo Grosjean a la cadena francesa de televisión TF1 desde su cama de hospital en Baréin. Salir de las llamas ese día es algo que me dejará una marca para el resto de mi vida , anotó el piloto que pasó casi 30 segundos dentro del auto en llamas y encontró la forma de escapar.

No sé si puedo decir que fue un milagro, pero no fue mi momento (de morir). No pareció que fueran más de 28 segundos. Vi que mi visor se tornó naranja, las llamas en el lado izquierdo del vehículo , relató. Pensé en muchas cosas, notablemente en Niki Lauda, y dije que no podía ser posible que terminara así, no en este momento. No deseaba que mi historia en la Fórmula 1 finalizara así .

El fallecido Lauda, tres veces campeón de la F1, sobrevivió, pero sufrió graves quemaduras en la cabeza tras quedar atrapado dentro de su vehículo en llamas en 1976 durante el Gran Premio de Alemania en Nurburbring.