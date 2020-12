Rosalía A. Villanueva Ap y Afp

Periódico La Jornada

Martes 1º de diciembre de 2020, p. a15

A modo de despedida, Sergio Checo Pérez pidió a la afición disfrutar las dos carreras que le faltan esta temporada en la Fórmula Uno “como si fueran las últimas, así lo estoy asumiendo, traje a toda mi familia para que estuvieran conmigo y será en Abu Dabi.

No estoy seguro de lo que pueda pasar , dijo en conferencia de prensa en su canal de YouTube. Reiteró que aguardará hasta que concluya la campaña para conocer oficialmente el interés de Red Bull o tomarse un año sabático, pues tiene la oferta de otros equipos para 2022.

Si no es la F1 no quiero otra opción. Hoy día ninguna categoría me llama la atención. Red Bull lo ha dicho, tomaría una decisión hasta el final de la temporada, (si no se concreta) el plan B es tomarme un año sabático para considerar qué quiero hacer de mi vida y mi carrera , explicó el piloto jalisciense.