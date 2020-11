Gómez agregó: Fue largo el camino, fueron muchos los obstáculos, muchos los miedos y tristezas. Aquello que un día me hizo pensar que no iba a ser nadie, que nunca iba a tener la oportunidad de ser feliz en mi vida, se revierte .

El acuerdo con la AFA se había firmado con anterioridad, pero ayer era el día de su primera entrada a la cancha. No lo hizo al no estar todavía disponible el sábado para integrar el equipo de San Carlos, pero lo hará a la brevedad.

La futbolista de Villa San Carlos firmó en un hecho histórico en materia de igualdad de derechos, dijo el diario argentino Página/12 que subió en su portal digital extractos de la entrevista que le realizó a principios de año.

Me gusta mucho enganchar. Juego por las dos bandas y manejo las dos piernas. Soy más derecha, pero si me ponen por izquierda puedo ir para adentro y pegarle con derecha o con la zurda . También relató varios intentos de suicidio por el bullying que padeció: “Mi idea, en ese momento, era llegar a la avenida y matarme abajo de cualquier vehículo que pasara. Fue mi vecina Adriana, que hoy es una gran amiga, quien me agarró, se sentó conmigo y me rescató ese día.