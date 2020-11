E

l debate público acerca del llamado outsourcing, muestra en todo su terrible esplendor lo que representan las cúpulas empresariales que lo defienden. El escándalo no debiera ser que el gobierno pretenda eliminar un negocio que es legal, lo escandaloso es que sea legal.

La palabra outsourcing, un anglicismo que en su traducción literal significa fuente externa y que ha sido conocido también como externalización o tercerización, refiere su nombre a la subcontratación de servicios de unas empresas a otras para que realicen alguna parte de su actividad a menor costo y por fuera de la razón social de la empresa contratante. Algunos de estos servicios externalizados, que se encuentran muy extendidos entre las grandes empresas en nuestro país son, por ejemplo, los de limpieza, seguridad o transporte.

Después de producir una caída de 78 por ciento del salario mínimo real de 1976 a 2012, como producto de las políticas de contención salarial, con el argumento de que el eje de las políticas económicas era el control de la inflación, gobierno y empresarios sostenían una vulgar mentira: que el aumento salarial era inflacionario. Lo cierto es que, con la disminución del salario real, que permitía a los empresarios pagar sólo el 22 por ciento de lo que pagaban por la mano de obra casi cuatro décadas atrás, con el discurso de aumentar la productividad (cálculo costo-beneficio entre inversión y ganancia), decidieron abaratar aún más el costo de la mano de obra mexicana, aun cuando ya era una de las más baratas del mundo.