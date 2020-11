▲ A Marina de Tavira, la maternidad le regaló personajes muy interesantes . Foto Pedro González Castillo

Fue divertido e interesante interpretarla. Me resultó muy atractivo el personaje por sus adicciones, su patología y dolor; también por la tremenda historia que carga y por su humor negro. Creo que Lorena lo llevó muy bien de la mano y ya desde la pluma de Isabela se perfilaba para un personaje que tiene como referente a Medea. Para mí fue un regalo llevarla a escena , cometa De Tavira.

Historia atemporal

La obra, agrega, existe en una especie de no época , aunque también puede identificarse simultáneamente con varias, pues el padre recuerda un poco a F. Scott Fitzgerald, al que se menciona en ocasiones, y la madre, a una diva del cine de los años 40 o 50; en tanto, la Nana se semeja a una institutriz inglesa. No está en ninguna época en particular, es un mundo moderno, eso sí te podría decir, del siglo XX, pero tanto podría estar sucediendo ahorita como en los años 70 o en la entreguerra .

Si bien estaba nerviosa ante la maternidad y por no tener tiempo para su carrera, otra actriz que admira y respeta, Laura Almela, le aconsejó que no se preocupara, pues iba a encontrar personajes más interesantes y, aunque quizá tendría menos tiempo, iba a ahondar en sus papeles, ya que el embarazo le daría una comprensión distinta del mundo.

Ver desde la maternidad me regaló muchos personajes muy interesantes, pero una tan lastimada, como la de éste, me gusta mucho y me llama la atención entrar a ese mundo de una madre incapacitada para serlo, que quiere pero no puede , expresa.

Para llevar a cabo esta puesta en escena, recuerda, se pensó mucho las opciones, desde la transmisión en vivo en la que se gana con la presencia viva del espectador , pero al final, junto con las productoras Regina Solórzano y María Inés Olmedo, decidieron rendir un homenaje al teatro mismo, ya que lo que se produjo no es una película, una serie de televisión o una obra de teatro de manera ortodoxa, y ésta es la razón por la que aparecen las butacas como escenario, el desahogo e incluso los camerinos del teatro Milán, donde se filmó, a manera de recordatorio de que este lugar sigue, de que los está esperando y para rememorar lo que hicimos ahí en tiempos en los que no se podía hacer teatro en un proceso que duró tres meses de ensayos.