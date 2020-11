Como forma de apoyo, la paciente no sólo goza de la compañía permanente de su marido, sino de un numeroso grupo de amigos que intentan distraerla y cuidarla. Por supuesto, llegará el momento del despido y Sorín lo resuelve con una sobriedad asombrosa que no excluye la emotividad. Sólo una amiga, Roxi (la también realizadora Ana Katz) no puede controlar el llanto y esto es visto como un detalle gracioso.

El despido más difícil es el del pequeño hijo de tres años, el epónimo Tomy (Julián Sorín). El director, una vez más, sortea el peligro meloso. Madre e hijo practican un juego de adivinanzas y eso es todo. No hay discursos edificantes ni nada que se le parezca.

Para ello, Sorín ha encontrado a una colaboradora esencial en Bertuccelli. Revelada como una estupenda comediante en un par de películas excéntricas de Martín Rejtman –Silvia Prieto (1999) y Los guantes mágicos (2003)–, la actriz renuncia a cualquier asomo de vanidad y encarna a María con la valentía y la fragilidad necesarias.

Instrumento fundamental de cuando el cine quiere chantajearnos, el cáncer ha tenido finalmente en El cuaderno de Tomy una representación realista y digna, sobre todo.

D y G: Carlos Sorín/ F. en C: Julián Apezteguía/ M: Sergei Grosny/ Ed: Pablo Barbieri Carrera, Mohamed Rajid/ Con: Valeria Bertuccelli, Esteban Lamothe, Mauricio Dayub, Malena Pichot, Ana Katz/ P: Pampa Films. Argentina, 2020.

Twitter: @walyder

lgtsao@hotmail.com