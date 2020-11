L

a imagen es potente, duradera, emblemática, inolvidable. Unos cuantos antropoides con cara de muy despistados, de muy intrigados y quizá muy asustados, dan vueltas sin ton ni son alrededor de un extraño monolito que ha aparecido misteriosamente en medio de un paisaje agreste y rocoso. Mientras miran asombrados el artefacto, los antropoides hacen toda clase de gestos, producen una rica variedad de ruidos guturales y no de-jan de señalar el objeto. Algunos de los antropoides, los más osados, se acercan al monolito y se atreven a tocarlo; no ocurre nada al menos no de inmediato.

Si usted supone, cinéfilo lector, que estoy describiendo esa escena del filme 2001: odisea del espacio (1968) de Stanley Kubrick, se equivoca. Es el contenido de un reciente video de circulación viral que, junto con algunos otros relativos al caso, me ha enviado ese roquero desaforado y melómano de variada filiación que es mi amigo Óscar Sarquiz, quien conoce bien mi proclividad a la ciencia ficción, al cine de Kubrick y a las teorías conspiratorias. Y ya no explico más, porque sin duda a estas alturas todos ustedes saben de qué se trata. Si no lo saben, no tienen más que googlear monolito, Utah, helicóptero, borregos cimarrones , y con eso tienen. En fin creo que es claro todo este preámbulo mío no es más que un pretexto para encarrilar un texto sobre música porque, ¿saben ustedes?, en estos días he asistido a pocos conciertos presenciales. Así que ahí va esta perorata músico-kubrickiana que me acabo de sacar de la manga, y que espero no sea del todo inútil.

Me queda claro que, a estas alturas, glosar una vez más el ejemplar trabajo musical de Kubrick en sus películas a partir de 2001: odisea del espacio y hasta Ojos bien cerrados (1999) no tiene ningún sentido. Además de que mucha tinta se ha vertido y muchas palabras han sido pronunciadas sobre el tema, resulta que el público tiene acceso casi total a los soundtracks kubrickianos de las películas del periodo mencionado. ¿Casi total? En efecto: por razones que desconozco, razones tan misteriosas como el monolito mismo (cualquiera de los dos), el soundtrack de El resplandor, que apareció puntual en el correspondiente elepé, nunca fue digitalizado. (Si supieran ustedes cuánto me ofrece por mi ejemplar mi amigo Daniel, que comercia con joyas en vinilo).