Reuters

Miércoles 25 de noviembre de 2020, p. 8

Los Ángeles. La película Happiest Season, que se estrenará el viernes en Hulu y está protagonizada por Kristen Stewart, rompe el molde como una comedia romántica sobre una pareja lesbiana ambientada en la temporada de las fiestas de fin de año.

Stewart, quien es bisexual, dice que está asombrada de que un estudio importante haya tardado tanto tiempo en apoyar una película de este tipo.

"Me hubiera encantado crecer con una película como esta. Pero el hecho de que tenga 30 años y esté en ella hace que me sienta muy afortunada de estar en este primer filme, pero también me desconcierta que lo sea”, señaló Stewart.