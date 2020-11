Eirinet Gómez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 24 de noviembre de 2020, p. 36

Xalapa, Ver., Integrantes de la Alianza de Comunidades y Organizaciones en Defensa del Río Bobos-Nautla, así como de otros ocho colectivos, acusaron a la Fiscalía General del Estado (FGE) de proceder en forma deficiente y errática ante la privación de la libertad del fundador y tesorero del organismo, Miguel Vázquez Martínez, perpetrada el pasado 20 de octubre, sin que hasta ahora la dependencia haya dado con su paradero ni presentado avances significativos en la investigación al respecto.

En un comunicado, los nueve grupos, al igual que familiares del empresario y activista ambiental, explicaron que no reclamaron antes porque la FGE les sugirió guardar silencio para no entorpecer las investigaciones, razón por la que no se hizo público este oprobioso y doloroso acontecimiento .